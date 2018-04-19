Arçelik işçilerinden Türk Metal’e 1 Mayıs tepkisi

Ankara Sincan OSB’de bulunan Arçelik fabrikası işçileri, 1 Mayıs'a dair açıklama yapmayan Türk Metal Sendikasına tepki gösterdiler.

1 Mayıs'a sayılı günler kalmasına rağmen Türk Metal Sendikası hâlâ Ankara’daki üyelerine 1 Mayıs’ta nerede olacaklarını ya da nasıl bir kutlama yapacaklarını belirten bir çağrı yapmadı. Ankara Sincan OSB’de bulunan Arçelik fabrikasında görüştüğümüz işçiler, her yıl sendikanın işçileri eğitim adı altında Didim’e tatile götürdüğünü, bu yıl da tatil günlerinin 26 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında belirlendiğine dikkat çekti. Arçelik işçileri, tatil gününün 1 Mayıs sabahı bitmesi nedeniyle “Sendikadan 1 Mayıs için bir çağrı yapılmayacak herhalde” diyor.

5 yıldır Arçelik’te çalışan bir işçi “Biz işçi miyiz, bizim günümüz mü, bu sendika niye toplasın ki bizi” diye sendikaya sitem ediyor. 1 Mayıs için bir yer belirtilmemesi ve işçilerin hangi taleplerle alana çıkacakları konusunda bir açıklama olmadığını ifade eden işçi, Türk Metal Sendikasının artık bir çağrı yapması gerektiğini söylüyor.

Genç bir işçi ise 1 Mayıs sabahı Ankara’da olmalarına rağmen işyeri temsilcilerinin “1 Mayıs günü de dinlenirsiniz” sözlerine tepkili. İşçi, “Yüz yılın sözleşmesini imzaladık ama hayat pahalı. Sendikanın 1 Mayıs için bizi toplaması gerekir. Nasıl hep birlikte iyi bir sözleşme imzaladıysak, yine hep birlikte alanlarda olmalıyız” dedi. Görüştüğümüz birkaç işçi fabrikada 1 Mayıs ve kutlamalara dair bir şey konuşulmadığını ve tek konuşulanın ‘Bu sene tatile gidecek ve gitmeyecek kişiler’ olduğunu söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 23:24

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