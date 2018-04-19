Üreme organıyla nefes alan Mary Nehri Kaplumbağasının nesli tükeniyor

Fotoğrafta gördüğünüz bir oyuncak değil. Görüntü, Queensland’deki Mary Nehri’nde yaşayan 40 santimetre uzunluğunda bir kaplumbağaya ait...

Çılgın yeşil mohikan “saç stiline” sahip olan Mary Nehri Kaplumbağası, Londra Zooloji Topluluğu’nun dünyanın en savunmasız sürüngenleri listesine girdi.

Kafasında yeşil bir mohikanı, çenesinin altında parmağa benzeyen deri gibi uzantıları var ve üreme organı yoluyla nefes alıp verebiliyor.

Dünyadaki en etkileyici canlılardan olan Mary Nehri Kaplumbağası aynı zamanda nesli en çok tehlike altında olan canlı.

Queensland’deki Mary Nehri’nde yaşayan 40 santimetre uzunluğundaki kaplumbağa Londra Zooloji Topluluğu tarafından en korumasız sürüngen türleri listesine alındı.

Kaplumbağanın -vücudunun üzerindeki dikey alg tutamlarından kaynaklanan- “punk” görünüşüne rağmen uysallığı onu popüler bir ‘evcil’ hayvan yaptı.

EVCİL HAYVAN TOPLAYICILARI YUVALARINI TALAN ETTİ

Kaplumbağa, dışkılığı -sürüngenlerdeki sidik ve üreme yollarının açıldığı yer - içindeki solungaca benzer organları sayesinde üç güne kadar su altında kalabiliyor: Fakat bu onları 1960’lar ve 70’lerde yuvalarını basan evcil hayvan toplayıcılarından koruyamadı.

Kaplumbağa, Londra Zooloji Topluluğunun sürüngenleri kapsayan Evrimsel Açıdan Önemli ve Global Açıdan Tehlike Altındakiler (EDGE) listesinde 30. sırada. EDGE listeleri daha önce amfibiler, kuşlar, mercanlar ve memeliler özelinde oluşturuldu ve en büyük risk altında olan yüz tür koruma için öncelik sıralamasına alındı. Her türe, soyu tükenme riski ile evrimsel izolasyonu veya eşsizliğini birleştirerek puan veriliyor. En yeni liste de Plos One dergisinde yayınlandı.

‘DİNOZORLARA UZANAN SOYAĞACININ SAĞ KALANLARI’

Sürüngenler listesinin düzenleyicilerinden biri olan Rikki Gumbs:

“Koruma konusunda genelde sürüngenler kuşlar, memeliler ve benzerlerinden daha şanssız.” Fakat EDGE sürüngenler listesi bu canlıların gerçekten ne kadar savunmasız ve harika olduklarını vurguluyor.

Kaplanlar, gergedanlar ve filler için yaptığımız gibi, bu özel ve çoğunlukla göz ardı edilen hayvanları kurtarmak için elimizden geleni yapmamız çok önemli. Bu listedeki sürüngenlerin çoğu, dinozorlara uzanan soyağaçlarının tek sağ kalanları.

The Guardian’dan çeviren Ayça SAYIOĞULLARI

Arabaşlıklar Evrensel’in tercihidir.

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 16:54

www.evrensel.net