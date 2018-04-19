Yukarı tükürsem işsizlik, aşağı tükürsem yine işsizlik

Çukurova Üniversitesi'nden Seren Elataş, gençliğin işsizlik kaygısına ve 1 Mayıs'a dair yazdı.

Seren ELATAŞ

Çukurova Üniversitesi

İşsizlik her geçen gün daha büyük bir sorun olmakta, İİBF mezunları ise işsizlik oranını gözler önüne seren en büyük kitleyi oluşturmaktadır. İİBF mezunlarında meydana gelen yığılma, onlarca ülkenin nüfusunu geçmiştir. Bu da birçok bireyin mağduriyetini göstermekte, gelecek kaygısını artırmaktadır. Bireysel kurtuluş yolu olarak sertifikayı gören öğrenciler, programlara başvurarak sertifika alma çabası içindeler. KPSS şansını deneyen mezunlar için ise durum farklı değil çünkü devlet mezunların 10’da 1’ine dahi kontenjan açmamakta.

YILLARCA VERİLEN EMEKLER BOŞA GİDİYOR

İş bulma sorumluluğunun öğrencilerde olduğunu empoze eden sistemin içerisinde İİBF öğrencileri diplomalı bir işsiz olmamak için uğraşıyorlar. Bunun yanında bir şekilde iş bulanlar da ya bölümlerinden farklı işlerde çalışmakta ya da emeğinin karşılığını alamamaktalar. Hayatını garanti altına almak isteyen öğrenciler, yıllarca emek verip bitirmeye çalıştıkları bölümlerinden, bir işe girip para kazanma düşüncesiyle feragat ettiriliyorlar.

Gençlerin işsizlik sorununu çözmede kapitalizmin geldiği nokta, aslında bizleri bu oranı ve sistemi irdelemeye götürüyor. İş saatlerinin fazla olmasından ötürü rahat ve keyifli bir yaşamdan severek çalıştıkları bir işe kadar öğrencilerin taleplerinin kapitalist sitemde gerçekleşmesi mümkün görünmüyor. İşsizliğin son bulduğu, gelecek kaygısının olmadığı bir gelecek için bu sistem içinde öğrencilerin suçlu olmadığını güçlü bir şekilde dile getirmek ve geleceğe umutla bakmak adına 1 Mayıs’ta olmalıyız.

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