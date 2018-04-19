LeBron James 46 sayıyla Cleveland’ı taşıdı

NBA Play-Off ilk turunda Cleveland, Indiana’yı LeBron James’in 46 sayılık performansıyla mağlup ederek seriye eşitlik getirdi.

NBA Play-Off ilk turunda Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers’ı 100-97 yenerek seride durumu 1-1’e getirdi.

Maça LeBron James’in 13-0’lık serisiyle başlayan Cavaliers, James’in ilk periyotta kaydettiği 20 sayıyla bu bölümü 33-18 önde geçti. Pacers, ikinci periyottan itibaren rakibini zorlamaya başladı ve maçın son dakikasında skoru eşitleme fırsatını yakaladı. Ancak Victor Oladipo boş üçlüğü kaçırınca galibiyet Cavaliers’ın oldu.

Devreyi 29, maçı ise 46 sayıyla tamamlayan James, istatistiklerine 12 ribaunt 5 asist ve 2 top çalma ekledi. Kariyerinde 40 sayı ya da daha üstünde attığı 20. Play-Off maçını oynayan ve bu alanda ikinci sırada bulunan Jerry West’i yakalayan James, kullandığı 24 şuttan yalnızca 7’sini kaçırdı.

Elinden geçirdiği sakatlık sonucu maçı terk eden Kevin Love’ın Indiana’daki 3. maçta takımdaki yerini alacağı bildirildi.

JAZZ DEPLASMANDA KAZANDI

Batı Konferansı’nda Utah Jazz, deplasmanda Oklahoma City Thunder’ı 102-95 yendi ve seriyi 1-1’e getirirken ev sahibi avantajını da eline geçirdi. Jazz’da çaylak Donovan Mitchell 28 sayı atarken Ricky Rubio da 22 sayı 7 ribaunt 9 asistle oynadı.

ROCKETS RAHAT GEÇTİ

Play-Off’a sezonun en iyi takımı unvanıyla giren Houston Rockets, Minnesota Timberwolves’u evinde 102-82 yendi ve seride 2-0 öne geçti. Rockets’ta Chris Paul, 27 sayı 8 asistle sahanın yıldızı oldu. İlk maçta 44 sayı atan James Harden ise 18’de 2 isabetle 12 sayıda kaldı. Timberwolves’ta ilk maçta 8 sayıda kalan normal sezonun yıldızı Karl-Anthony Towns, bu mücadelede de 9’da 2 isabetle 5 sayıda kaldı. (SPOR SERVİSİ)

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