Hatay'da bir asker yaşamını yitirdi

Hatay'da sınır ticareti yapmak isteyenlere yönelik müdahale sırasında bir asker yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırındaki Aşağıpulluyazı Hudut Karakolu'nda sınır ticareti yapmak isteyenlere dönük müdahale sırasında henüz nereden ateşlendiği bilinmeyen bir silah vurularak yaşamını yitirdi.

3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Suriye sınırındaki Aşağıpulluyazı Hudut Karakolu'nda görevli askerler, sınırdan Türkiye tarafına doğru geçmeye çalışanları tespit etti. Müdahale sırasında nereden ateşlendiği henüz bilinmeyen silahtan çıkan mermiyle bir asker yaralandı. Çağrılan ambulans ile Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan asker,yaşamını yitirdi. Askerin Diyakbakır nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. (Hatay/DHA)

(Fotoğraf: Arşiv)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 00:17

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