Silopi’deki ‘panzer davası’ için duyarlılık çağrısı

Mesut Yıldırım, Silopi’de panzerin girdiği evde yaşamını yitiren Yıldırım kardeşlere ilişkin açılan davanın duruşması için duyarlılık çağrısı yaptı.

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde, 3 Mayıs 2017 tarihinde panzerle girdikleri evde Muhammed (7) ve Furkan Yıldırım (6) kardeşlerin ölümüne sebep olan zırhlı araç sürücüsü polis Ö.Y. ve onu görevlendiren amiri M.M. hakkında açılan davanın üçüncü duruşması yarın görülecek. Cizre 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada, ilk duruşmada tahliye edilen polis ve onu görevlendiren amiri için, “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis isteniyor.

‘ADALET OLMADIĞINI FARK ETTİK’

“Polisin ilk duruşmada tahliye edilmesi, başımıza gelen olay kadar bizi yaraladı” diyen çocukların babası Mesut Yıldırım, adalet taleplerini yineleyerek, dava için duyarlılık çağrısında bulundu. Yaşadığı acının hiç dinmediğini anlatan Yıldırım, “Acaba ‘elimizden geleni tam olarak yapamadık mı, avukatlar yetersiz mi kaldı, olay yeterince kamuoyuna yansıtılmadı mı’ diye düşündük. Ama sonradan anladık ki; Bu yaşadığımız ülke gerçekten de adalet ülkesi değil. Biz bunu fark ettik” dedi.

BENZER OLAYLAR ACILARINI TAZELİYOR

Benzer olaylar tekrarlandığından dolayı yaşadıkları acının sürekli tazelendiğini vurgulayan baba Yıldırım, “Panzeri süren polis bir eve çarpacak, 2 masum çocuğun yaşamına son verecek ve savunmasında ‘direksiyonum kitlende’ diyecek. Ve o katil aramızda dolaşacak. Bunu hangi vicdan kabul edebilir?” diye sordu. Yıldırım, geçtiğimiz günlerde kente bağlı Yenişehir Mahallesi’nde, Nesrin Kılıç ve 4 yaşındaki Suavi isimli çocuğunun zırhlı araç çarpması sonucu yaralanmasından dolayı eşinin ve annesinin saatlerce gözyaşı döktüğünü aktardı.

Suçluların caydırıcı bir ceza alarak, benzer olayların tekrardan yaşanmamasını umut ettiklerini dile getiren Yıldırım, “Biz suçluların ve katillerin bir an önce cezalandırılmasını istiyoruz” çağrısında bulundu. (Şırnak/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 19:21

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