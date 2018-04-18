TGS: Baskıları dayanışmayla aşacağız

TGS, kapatılan Dicle Haber Ajansı için muhabirlik yaparken ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezası alan Nedim Türfent’i ziyaret etti.

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş ve sendikanın Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral; Hakkâri Yüksekova’da Dicle Haber Ajansı için muhabirlik yaparken ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezası alan Nedim Türfent’i ziyaret etti. Gazeteci Türfent, Sendika temsilcilerine Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinde geçirdiği günleri anlattı, meslektaşlarına “Baskıyı güçlü bir dayanışmayla aşacağız” diyerek mesaj gönderdi.

TGS’nin farklı ülkelerdeki kardeş örgütlerinin kendisi için başlattığı kampanyayı mutlulukla karşıladığını belirten Türfent, gazetecilerin tahliye haberini aldığında çok sevindiğini anlattı, Hükümetin ‘cezaevlerinde gazeteci yok’ açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Nedim Türfent “Arkadaşlarımızın her biri için aynı duyarlılıkla mücadele edilmeli” dedi.

TÜRFENT CEZAEVİNİ ANLATTI

Cezaevinde şiir kitabı yazdığını ve dördüncü dil olarak Almanca çalıştığını anlatan Türfent, cezaevinde kitap sıkıntısı yaşadıklarını da belirtti: “Bazen kitap yokluğundan aynı kitabı iki kez okumak zorunda kalıyoruz. Ekonomik nedenlerle her gazeteyi alamıyoruz. Bunun yanı sıra kantinde satışa sunulan kırtasiye ürünleri yeterli değil. Arkadaşlarımızın gönderdiği ürünler ise bize teslim edilmiyor. Yetkililerin bu konuyu çözmelerini talep ediyoruz. Dışarıdaki arkadaşlarımız, bize kitap göndersinler. Bu baskı günlerinden ancak güçlü bir dayanışma ile çıkarız.”

‘MESLEKTAŞLARIMIZ ÖZGÜRLÜKLERİNE KAVUŞACAK’

Cezaevlerindeki gazetecileri ziyaret ederek şikâyetleri dinlediklerini kaydeden Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş ise “Bu sorunları çözmek için girişimlerde bulunuyoruz. Cezaevindeki arkadaşlarımızın gündemde tutulması ve özgürlüklerine kavuşmaları için çaba sarf ediyoruz. Bu karanlık günler geçecek ve tüm meslektaşlarımız yine kalemlerine kavuşacaklar” diye konuştu. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 18:38

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