Akit TV sunucusu: Dekolte giyen kadın tacizcidir

Akit TV sunucu Mehmet Arslan, dekolte giyen kadınları 'tacizci' olarak ilan etti.

Akit TV’de Rabbiyatcı isimli programda sunucu Mehmet Arslan, dekolte giyen kadınları ‘tacizci’ olarak ilan etti. Kadın sorununun ve çocuk istismarının konuşulduğu programda tepki çeken ifadeler kullanan Arslan, “Buna karşı tavır alınması lazım, tedbir alınması lazım, cezalandırılması lazım. Ancak, altta yatan sebepler de araştırılmazsa, fakat ‘şu şuna sebep oldu, bundandır diye’ de, erkek taciz ve şiddetini hafife alma tarzında da değil. Olayı basitleştirme adına da değil. Psikolojik, sosyolojik bir çözümleme adına, muhakkak orada kadının da payı olabilir mi diye düşünmek lazım.” dedi.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, konuyu Meclis gündemine taşıdı. AKP’nin kadına yönelik ayrımcılığın sorumlusu olduğunu söyleyen CHP’li Tüm, “Havuz medyasının tetikçi kanallarından Akit TV’de kadın düşmanı bir sunucunun ‘dekolte giyen kadınlar cezalandırılmalıdır’ söylemi, yine sahte dinciliğin kadını erkekle eşit görmeyen, kadının toplumda özgürce var olmasını istemeyen sapık ve sapkın mantığın bir sonucudur. Kadına yönelik nefret suçu bir insanlık suçudur. Bu suçu cezasız bırakanlar da bu insanlık ayıbına ortak olmaktadır.” dedi.

Konuya ilişkin soru önergesi veren CHP’li Mehmet Tüm, Başbakan Binali Yıldırım’a Akit TV’ye yanıt verilip verilmeyeceğini sordu. Tüm, “Kadına yönelik nefret suçu ve cinsiyetçiliği azaltmak adına iktidarınızın sosyal politikalarında yeni bir düzenleme veya değişiklik yapılacak mıdır? RTÜK tarafından kadına yönelik cinsiyetçi söylemleri nedeniyle kaç TV kanalına ceza kesilmiştir? Bu nedenle kanallara kesilen para cezalarının miktarı nedir? Akit TV’de kadınlara yönelik kadın düşmanı ve cinsiyetçi söylemlerde bulunan şahısla alakalı herhangi bir girişimde bulunulacak mıdır? RTÜK aracılığıyla Akit TV’ye yönelik herhangi bir cezai yaptırımda bulunulacak mıdır?” diye sordu. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 18:31

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