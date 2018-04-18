37. İstanbul Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

İKSV tarafından düzenlenen 37. İstanbul Film Festivali’nin ödülleri, Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 37. İstanbul Film Festivali’nin ödülleri, dün akşam Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Ulusal yarışmada Altın Lale’yi “Borç” kazanırken; uluslararası yarışmada ise Valeska Grisebach’in “Western”i aldı.

Yazar ve programcı Yekta Kopan’ın sunuculuğu üstlendiği gecede Uluslararası ve Ulusal Altın Lale ödüllerinin yanı sıra, Ulusal Yarışma bölümünde En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Müzik ödülleri takdim edildi. Ödül töreninde ayrıca Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ödülleri, Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü, Sinemada İnsan Hakları Ödülü ve Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Ödülleri’nin kazananları da açıklandı.

Bu yılki ulusal yarışmada Ümit Ünal’ın yazıp yönettiği “Sofra Sırları” filmi öne çıktı. “Sofra Sırları” filmi, yarışmadaki En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Kurgu ödüllerini topladı. “Sofra Sırları”nı; ikişer ödülle “Kelebekler” ve “Yol Kenarı” filmleri takip etti.

ULUSAL YARIŞMA ÖDÜLLERİ

En İyi Film: Borç (Vuslat Saraçoğlu) En İyi Yönetmen: Tayfun Pirselimoğlu (Yol Kenarı) Jüri Özel: Kelebekler (Tolga Karaçelik) Mansiyon: Hewno Bêreng / Renksiz Rüya (Mehmet Ali Konar) En İyi Senaryo: Ümit Ünal (Sofra Sırları) En İyi Kadın: Demet Evgar (Sofra Sırları) En İyi Erkek: Tolga Tekin (Kelebekler), Tansu Biçer (Yol Kenarı) En İyi Görüntü Yönetmeni: Florent Herry (Kaçış) En İyi Kurgu: Osman Bayraktaroğlu (Sofra Sırları) En İyi Özgün Müzik: Canset Özge Can (Güvercin)

ULUSLARARASI YARIŞMA VE DİĞER ÖDÜLLER

Uluslararası Yarışmada bu yıl Altın Lale’yi Valeska Grisebach’in Western adlı filmi kazandı. Jüri Özel Ödülü ise Nelson Carlo de los Santos Arias’ın yönettiği Cocote’ye verildi. En İyi Kısa Film Ödülü’nü Umut Subaşı’nın Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var adlı filmi kazandı. Harun Durmuş’un Doğu Yakası filmi ise Mansiyon’a layık görüldü. En İyi Belgesel Ödülü Rojda Akbayır yönettiği Parçalar filmi kazandı. Sinemada İnsan Hakları” ödülü bu yıl Sharunas Bartas’ın yönettiği Frost / Ayaz filmine değer görüldü. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü yönetmenliğini Banu Sıvacı’nın yaptığı Güvercin filmine verildi. FIPRESCI Ödüllerini Uluslararası Yarışma’da Chloé Zhao’nun yönettiği The Rider, Ulusal Yarışma’da Emre Yeksan’ın yönettiği Körfez, Ulusal Kısa Yarışma’da Ayce Kartal’ın yönettiği Kötü Kız filmleri kazandı.

(KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 14:09

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