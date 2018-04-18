Kuşatma altında eğitim

Ankara Ege Anadolu Lisesi öğrencileri Evrensel'e yazdığı mektuplarında, 1 Mayıs'ta talepleriyle alanlarda olacaklarını belirtti.

Ege Anadolu Lisesi öğrencileri

Ankara

Ege Anadolu Lisesi öğrencileri olarak artan baskı ve şiddet politikalarıyla gidilen 1 Mayıs bizim de gündemimizde.

Ege Anadolu Lisesinde geleceğine dair plan oluşturamayan öğrencilerin çoğu “En azından meslek sahibi oluruz” düşüncesiyle meslek lisesine geçmeyi planlıyorlar. Hep değiştirilen eğitim sistemi ve müfredat, gençlerin gelecek kaygısını artırıyor. Eğitim öğretim yılının başında edilen “Dünya düzdür”, “Cihat bilmeyen gencin matematik bilmesine gerek yoktur” gibi söylemler, evrim teorisinin müfredattan çıkarılması, felsefe dersinin içeriğinin boşaltılması, eğitimin gün geçtikçe gerici bir kuşatma altında kalmasına neden oluyor. Biz tüm bu yaşadıklarımıza karşı tepkilerimizle birlikte 1 Mayıs’ta alanlarda olmamız gerekiyor.

1 Mayıs biz gençler için neleri çağrıştırıyor? Konuşmalar esnasında aldığımız cevaplar da tartışmalarımızdan bağımsız değil elbette. Biz Ege Anadolu Lisesi öğrencileri olarak demokratik ve bilimsel liseler istiyoruz. Taleplerimizle birlikte 1 Mayıs’ta işçi sınıfıyla birlikte alanlarda olacağız.

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 21:04

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