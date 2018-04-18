Fotoğraf: Kayhan Özer/AA
OHAL 7'nci kez 3 ay daha uzatıldı
TBMM Genel Kurulu'nda, OHAL'in 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda, OHAL'in 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi.
Milli Güvenlik Kurulu'nun OHAL'in uzatılması yönünde tavsiye kararı almasından sonra Bakanlar Kurulu da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında sarayda toplanmış, OHAL'in uzatılmasıyla ilgili tezkere TBMM Başkanlığı'na gönderilmişti. (HABER MERKEZİ)
Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 01:14
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