OHAL 7'nci kez 3 ay daha uzatıldı
Fotoğraf: Kayhan Özer/AA

OHAL 7'nci kez 3 ay daha uzatıldı

    • 18 Nisan 2018 17:52

    TBMM Genel Kurulu'nda, OHAL'in 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi.

    TBMM Genel Kurulu'nda, OHAL'in 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi. 

    Milli Güvenlik Kurulu'nun OHAL'in uzatılması yönünde tavsiye kararı almasından sonra Bakanlar Kurulu da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında sarayda toplanmış, OHAL'in uzatılmasıyla ilgili tezkere TBMM Başkanlığı'na gönderilmişti. (HABER MERKEZİ)

     

    Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 01:14
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