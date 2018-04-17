Savcılıkta ifade veren Demirci, "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 17:13
Fotoğraf: Adil Demirci-Facebook
ETHA muhabiri Adil Demirci, iki suçlamayla tutuklandı
17 Nisan 2018 16:57
ETHA muhabiri Adil Demirci 'Örgüt üyesi olmak' ve 'Örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla tutuklandı.
5 gün önce ev baskınında gözaltında alınan ETHA muhabiri Adil Demirci Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifade veren Demirci, "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Mahkeme, Demirci'nin tutuklanmasına karar verdi.
Gözaltındaki diğer gazeteciler Semiha Şahin ve Pınar Gayıp’ın emniyet işlemleri ise devam ediyor. (MEDYA SERVİSİ)
4 ETHA çalışanı ve EMEP yöneticisi gözaltına alındı
Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 17:13
Çalışanları gözaltına alınan ETHA: Biat etmeyeceğiz
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