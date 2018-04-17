ETHA muhabiri Adil Demirci, iki suçlamayla tutuklandı

ETHA muhabiri Adil Demirci 'Örgüt üyesi olmak' ve 'Örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla tutuklandı.

5 gün önce ev baskınında gözaltında alınan ETHA muhabiri Adil Demirci Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren Demirci, "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



Mahkeme, Demirci'nin tutuklanmasına karar verdi.

Gözaltındaki diğer gazeteciler Semiha Şahin ve Pınar Gayıp’ın emniyet işlemleri ise devam ediyor. (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 17:13

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