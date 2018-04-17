Tarihçi-Yazar Ayşe Hür'e 1 yıl 3 ay hapis cezası

Tarihçi Ayşe Hür'e sosyal medya hesabından paylaştığı mesajı gerekçe gösterilerek 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Tarihçi Ayşe Hür hakkında, sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaştığı “Defalarca belirttim fikrimi: ‘PKK terör örgütü değil, terörü yaygın bir şekilde kullanan gerilla/halk hareketidir” mesajı gerekçe gösterilerek dava açıldı. İstanbul Çağlayan Adliyesi 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Hür’e, “Örgüt propagandası yapmaktan” 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Verilen cezada hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

Kendisine verilen cezanın dönemin ruhuyla ilgili olduğunu belirten Hür, “Ben PKK’yı eleştiririm de. Sonuçta önemli değil. Ben sadece Türkiye’nin ahvali anlamında paylaşıyorum. Muhalefet eden herkeste suç gözetme var” diyerek tepki gösterdi.

Tarihçi Hür, avukatsız olarak kimseye haber vermeden gittiği mahkemenin sonucunu da kendi selfisini çekerek Twitter'dan takipçileriyle paylaştı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 16:31

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