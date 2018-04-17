1 Mayıs bildirisi dağıtan 22 kişiden 10’u tutuklandı

Kadıköy'de 1 Mayıs bildiri dağıtırken gözaltına alınan ve tutuklama istenen 22 kişiden 10'u tutuklandı.

Kadıköy'de 1 Mayıs bildirisi dağıttığı için gözaltına alınan 22 kişiden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kadıköy'de geçtiğimiz Cuma günü 1 Mayıs bildirisi dağıtırken gözaltına alınan ve aralarında ETHA muhabiri Ömer Akın’ın da bulunduğu 22 kişi, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılığa çıkarılan 22 kişi ifadeleri alınmadan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

22 kişi, mahkemede "suç" olarak gösterilen bildiride yazanları savunarak, 1 Mayıs çalışması yapmanın meşru olduğunu belirtti. Burada savunma yapan Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM) MYK Üyesi Ezgi Bahçeci, “ESP Parti Meclisi üyesiyim. Partimin 1 Mayıs'a çağrı yapmasından daha doğal bir şey yoktur. Gözaltılarla siyasi faaliyetlerimiz engellenmeye çalışılıyor” diye belirtti.

Serkan Zorlu da “Suriye'de emperyalist çıkarlar için yürütülen bu savaş, en çok da orada yaşayan halklara zarar veriyor. Halkları birbirine düşman eden bu savaşa karşıyız ve bildirimizde bunu yazmamız suç olamaz” diye ifade etti.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) MYK Üyesi Şahin Tümüklü de “Dağıttığımız bildiri partimizin programının küçük bir özetidir. Nasıl ki yoksulluktan, kadın cinayetlerinden dolayı hükümeti eleştiriyorsak, Kürt halkına dönük savaş politikalarından dolayı da hükümeti sorumlu tutuyoruz ve bildiride yazan budur” dedi.

İfadeleri biten 22 kişinin ardından avukatlar savunma yaparak, 22 kişinin serbest bırakılmasını talep etti.

İfadelerin ardından mahkeme, ESP MYK Üyesi Şahin Tümüklü, Ali Karaçay, Serkan Zorlu, Özge Doğan, Deniz Çokgül, Samet Koç, Ali Aykul, Hüseyin İldan, İlkay Oflaz ve HDK İstanbul Eş Sözcüsü Gülçin Aykul'u tutukladı.

Geriye kalan 12 kişi ise serbest bırakıldı.

EMEP YÖNETİCİSİ SERBEST

Gözaltına alınan EMEP Kadıköy İlçe Yöneticisi Muhammed Turğut ise savcılıkta serbest bırakılmıştı. (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 21:35

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