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İstanbul'daki 'ana darbe' davasında 12 sanığa müebbet hapis
17 Nisan 2018 15:00
İstanbul'daki 'ana darbe' davasında tutuklu yargılanan 14 sanıktan 12'si ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
15 Temmuz'a ilişkin İstanbul'daki "ana darbe" davasında, tutuklu 14 sanıktan 12'si "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, karar açıklandı.
Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Gümüş, Eyyüp Gürler, Sadık Cebeci, Nebi Gazneli, Müslüm Kaya, Şakir Çınar, Fethi Alpay, Fatih Karakaya, Özkan Aydoğdu, Mehmet Kapan, Murat Yanık ve Ömer Faruk Özköse'nin "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaşmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmalarına karar verdi. (AA)Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 15:06
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