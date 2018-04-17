Suriye’ye saldırı AB’yi böldü

Luxemburg’da bir araya gelen AB dışişleri bakanları, Suriye’deki gelişmeleri ele aldı. Birlik içerisinde dört ayrı görüş ortaya çıktı.

Yücel ÖZDEMİR

Köln

ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye füze saldırısı, Avrupa Birliği (AB9 ülkelerini böldü. Pazartesi Luxemburg’da gerçekleşen AB dışişleri bakanları toplantısında, üye ülkeler arasında görüş ayrılıkları dikkat çekti. NATO üyesi olmayan İsveç, Avusturya, Finlandiya, İrlanda, Malta ve Kıbrıs askeri müdahaleye karşı çıktı. Alman basınında yer alan haberlere göre, bu ülkelerin bazıları İngiltere tarafından gündeme getirilen çifte ajan Sergey Skripal’in Rusya tarafından zehirlendiği iddasına inanmadıklarını da ifade etti.

‘ASKERİ ÇÖZÜM, ÇÖZÜM DEĞİL’

Aynı toplantıda İtalya ve Belçika’nın başını çektiği bazı ülkeler ise askeri müdahale yöntemiyle Suriye sorunun çözülmeyeceğini dile getirerek, diğer üye ülkeler Fransa ve İngiltere’ye mesafe koydu. Yeni bir bombalamanın çatışmayı daha da körükleyeceği görüşü NATO’ya da üye bir çok AB ülkesi dışişleri bakanı tarafından da gündeme getirildi.

Saldırıyı olduğu gibi savunan Fransa ve İngiltere’nin yanı sıra bir de saldırıya destek veren, ancak doğrudan içinde yer almayı doğru bulmayan Almanya’nın içinde olduğu bir grup oluştu. Böylece, hafta sorunda Suriye’ye yapılan bombalı saldırılar 28 üyeli AB içinde dört ayrı grubun oluşmasını sağladı. Bu nedenle de ortak bir açıklama da kolay olmadı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk tarafından geçtiğimiz cumartesi günü, askeri müdahaleyi olduğu gibi destekleye yönündeki açıklamanına böylece bazı ülkeler mesafe koymuş oldu.

Tartışmaların ardından yapılan açıklamada ise, AB’nin Suriye rejiminin kendi halkına karşı kullandığı kimyasal silahların hedefli olarak hava saldırılarıyla imha edilmesine destek verilirken, bunun bütün hava saldırılarına tam destek anlamına gelmediği açık olarak ifade edildi. Dışişleri bakanları toplantısında Suriye’de askeri yöntemlerle bir çözümün artık mümkün olmadığının altı çizilirken, siyasi çözüm yolunda başvurulması istendi. Bu çerçevede adresin Birleşmiş Milletler mi yoksa başka bir kurum mu olması gerektiği ise açık bırakıldı.

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FRANSA TEK BAŞINA HAREKET ETME NİYETİNDE

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB’den ayrı hareket için girişimlere başladı. Pazar günü bir televizyon programına katılan Macron, Rusya ve Türkiye’yi de müzakere masasına dahil etmek istediğini söyledi. Ancak, İran’ın görüşmelere davet edilip edilmeyeceği belirsiz. AB ülkeleri normalde Suriye rejimine destek veren ülkelere her türlü yaptırım uygulama kararı almıştı. Ancak İran konusunda asıl kararı ABD’nin verdiği ve 12 Mayıs’ta dolacak olan ültimatom sonrasına belirleneceği ifade ediliyor. Bu nedenle, AB dışişleri bakanları toplantısında İran’a yönelik somut bir karar alınmadı.

ALMANYA ESAD’SIZ ÇÖZÜMDEN YANA

Öte yandan Suriye‘deki gelişmeler konusunda bir açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suriye‘de uzun vadeli kalıcı bir çözüm için Devlet Başkanı Beşar Esad’ın görevini bırakması gerektiğini söyledi. Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de gerçekçi bir geçiş süreci üzerinde çalışmak gerektiğini, bu nedenle de uzun vadede Esad‘sız bir çözüm olması gerektiğini ifade etti.

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 14:31

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