Köln’de ‘Ermeni Soykırımı’ Anıtı: Bu acı hepimizin

Almanya’nın Köln kentinde Ren Nehri kıyısına ‘Ermeni Soykırımı’ anıtı dikildi.

Almanya’nın Köln kentinde önceki gün “Bu acı hepimizin” toplantısının ardından Ren Nehri üzerindeki Hohenzoller Köprüsü’nün yakasına “Ermeni Soykırımı Anıtı” dikildi. 200 kilo ağırlığında ve 1.5 metre yüksekliğinde bir piramit şeklindeki anıtın tepesinde çatlamış bir nar bulunuyor. Anıtın üç yüzünde de değişik dillerden “Bu acı hepimizin” yazıyor.

Stefan Kaiser ve Max Scholz adlı sanatçılar tarafından yapılan anıt, Almanya’nın da katılımıyla 103 yıl önce meydana gelen olaylarla ilgili Almanya’daki ilk sokak anıtı olma özelliğini taşıyor. Sanatçılar ve inisiyatif sahipleri anıtın Köln şehrine ve belediye başkanına hediye olduğunu söylediler. Anıtın “soykırım” tartışmasını ulusal sorun haline getirerek yüzleşmeyi engelleyen çevreler tarafından protesto edileceğine kesin gözüyle bakılırken, şehir parlamentosu politikacıları ise fiili olarak yerleştirilen anıtın resmi olarak kalıcılaşması konusunu meclis gündemine getireceklerini duyurdu.

NRW FilmForum’da yapılan “Bu acı hepimizin” toplantısında ise “Almanya’nın doğrudan ya da dolaylı katıldığı Herero, Ermeni, Yahudi ve Roman Soykırımları” tartışılarak Almanya’nın henüz kabullenmediği bu tarihle yüzleşmesi talep edildi, acıların da ortaklaştırılarak ortak mücadeleye dönüştürülmesi istendi. (Köln/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 10:41

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