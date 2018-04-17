Wade ve Heat, Philadelphia’yı durdurdu

NBA'de Play-Off ilk turunda Miami Heat, Philadelphia'yı mağlup ederek ev sahibi avantajını eline geçirdi.

NBA’de Play-Off ilk tur maçlarında Golden State Warriors, 2-0’ı yakalarken Philadelphia-Miami serisine eşitlik geldi.

Philadelphia 76’ers’ın farklı kazandığı ilk maçın ardından Miami Heat, ikinci periyotta Dwyane Wade öncülüğünde öne geçti ve yakaladığı 14 sayılık farkı maç sonuna kadar korumayı başardı. Sahadan 113-103’lük galibiyetle ayrılan Heat, böylece ev sahibi avantajını eline geçirdi. Heat’te Wade 16’da 11 saha içi isabetiyle 28 sayı attı. 76’ers’ta ise Ben Simmons’ın 24 sayı 9 ribaunt 8 asistlik performansı yeterli olmadı. Maça ilk beşte çıkan Ersan İlyasova 14 sayı 11 ribauntla oynadı. Bu yenilgiyle 76’ers’ın 17 maçlık galibiyet serisi sona ermiş oldu.

Gecenin diğer maçında Golden State Warriors, San Antonio Spurs karşısında üçüncü periyottan itibaren oyunun kontrolüne eline aldı ve maçı 116-101 kazandı. Warriors’ta Kevin Durant 32, Klay Thompson 31 sayı attı. Spurs’te ise LaMarcus Aldridge 34 sayı 12 ribauntla sahanın en skorer ismi oldu. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 10:05

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