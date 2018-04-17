SPK'nin yeni başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu oldu

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı görevine 16 yıl Bank Asya'da yöneticilik yapan Halkbank'ın eski genel müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu atandı.

Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, boş bulunan SPK Başkanlığı görevine 16 yıl boyunca Bank Asya'da yöneticilik yapan Halkbank'ın eski genel müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu atandı.

Söz konusu atama 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119'uncu maddesine göre Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

SPK başkanlığı yaklaşık üç buçuk aydır boş bulunuyordu. SPK Başkanlığı görevine 2013'de getirilen Vahdettin Ertaş, geçtiğimiz Ocak ayının başında görevden alınmıştı.

BANK ASYA'DA 16 YIL YÖNETİCİLİK YAPMIŞTI

Başbakanlıka bağlı SPK'nın başına getirilen Taşkesenlioğlu, 16 yıl boyunca Bank Asya'da yöneticilik yapmıştı. Reza Zarrab'ın itirafçı olduğu davada tutuklu olan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı ABD'ye gönderenin de Taşkesenlioğlu olduğu iddia edilmişti.

17 Aralık 2013 tarihindeki soruşturma kapsamında Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan‘ın tutuklanmasının ardından BDDK'nın onayı ile Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Ali Fuat Taşkesenlioğlu, aynı gün Halk Bankası Genel Müdürü olarak atanmıştı.

Taşkesenoğlu'nun adı Reza Zarrab'ın itirafçı olup Hakan Atilla'ya karşı tanık kürsüsüne çıktığı davanın dördüncü gününde de geçmişti. (EKONOMİ SERVİSİ)

Zarrab'ın tanık olduğu 'ABD, Atilla'ya karşı' davası: 4. gün

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 09:58

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