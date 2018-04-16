Valiye selam veren polise otomobil çarptı

Konya'da polis memuru Valiye selam vermek istedi, o sırada bir otomobil polise çarptı.

Konya'da polis memuru Vedat Selvi, makam aracıyla Polis Evi’nden çıkan Vali Yakup Canbolat'a selam vermek isterken kaza yaptı. Bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan Selvi, hastaneye kaldırıldı. ,

Kaza, geçen 10 Nisan günü Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümünde meydana geldi. Vali Yakup Canbolat, Polis Evi’nden makam aracıyla çıkmak istediği sırada, yol güvenliği alan Polis Evi’nde görevli polis memuru Vedat Selvi, selam vermek istedi. Bu sırada yoldan geçen bir otomobil, cadde ortasındaki polis Selvi'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya metrelerce savrulup yere düşen Selvi, yaralandı. O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Yaralı Selvi, çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Selvi'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücünün de gözaltına alındığı belirtildi. (Konya/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Nisan 2018 23:23

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