Ataması yapılmayan bir öğretmen daha intihar etti

On binlerce öğretmen açığına rağmen ataması yapılmayan öğretmenler işsizlik, geçim derdi ve geleceksizlik kaygısıyla yaşamına son veriyor.

Uğur ZENGİN

İstanbul

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Merve Çavdar, ataması yapılmayınca intihar etti. 2014 yılında sosyal bilimler öğretmeni olarak mezun olan Çavdar’ın, atamasının gerçekleşmemesi ve işsizlik nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu belirtildi. Önceki gün sabah saatlerinde evden ‘İş bulmaya gidiyorum’ diyerek çıkan Çavdar, Güzelçamlı sahiline geldiğinde yanındaki hapların tamamını içerek intihar etti.

MUTSUZ EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÜLKESİ

Evrensel'e konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, öğretmenlerin inşaatlarda, fabrikalarda iş cinayetinde hayatını kaybettiğini ya da intihar ederek yaşamına son verdiğini belirterek, “İntihar eden meslektaşlarımızdan biri ‘Geleceğe dair tüm umudumu kaybettim’ diyerek intihar etmişti. AKP eğitim politikalarıyla; geleceğini, hayallerini, umutlarını kaybeden, mutsuz eğitim emekçileri ülkesi yarattı aynı zamanda” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan son bütçe raporunda, bakanlığın “109 bin öğretmene ihtiyaç duyulmaktadır” ifadelerini kullandığını belirten Aydoğan “Öğretmen ihtiyacı 109 bin olmasına rağmen ve ataması yapılmayan öğretmenlerin sayısı yarım milyon. Ataması yapılmayan öğretmenler ordusu yaratıldı” dedi. Milli Eğitim Bakanlığının derhal harekete geçmesi gerektiğini dile getiren Aydoğan, “Bütçeler sermaye gruplarına değil, öğretmen istihdamına, okullarımıza öğrencilerimize ayrılmalıdır” dedi.

İŞSİZLİK YA DA DÜŞÜK ÜCRET

Öğretmenlerin işsizliğe ya da özel koşullarda çok düşük ücretlere çalıştırılmaya mahkum edildiğini kaydeden Aydoğan şöyle konuştu: “Öğretmenler hayatlarının en güzel dönemlerinde büyük bir geleceksizlik ve umutsuzluğa mahkum edildi. Bu da yetmedi, öğretmen atamaları sürecine mülakat, güvenlik soruşturması ve KPSS kriteri getirildi.Öğretmenlere geleceksizlik dayatıldı” diye konuştu.

SERMAYEYE DEĞİL, EĞİTİME BÜTÇE

Milli Eğitim Bakanlığına çağrı yapan Aydoğan, “MEB’in yapması gereken özel okullara, sermayeye teşvik adı altında ayırdığı bütçeleri sermaye gruplarına değil, öğretmen istihdamına, okullarımıza öğrencilerimize ayırmasıdır. Bunu yapmadığı sürece eğitim sistemi kan kaybediyor, alarm veriyor, aynı zamanda geleceğimizi de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız.”

‘GÖSTERİŞÇİ İNTİHAR EYLEMİ’

Eğitim sendikalarının açıklamarına göre bugüne kadar ataması yapılmadığı için 47’yi aşkın öğretmenin intihar ederek yaşamına son verdiği belirtiliyor. Konuya ilişkin 2016 yılında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin ataması yapılmayan öğretmen intiharlarıyla ilgili eleştirileri yanıtlayan dönemin AKP’li Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı AKP’nin tutumunu yansıtıyordu. Avcı, ataması yapılmayan öğretmenlerin intiharları için “Gösterişçi intihar eylemi diye bir sendromdan bahsediliyor” ifadelerini kullanmıştı. (İstanbul/EVRENSEL)

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MERVE ÖĞRETMEN GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI

Fotoğraf: DHA Fotoğraf: Burhan Ceyhan/DHA

İntihar eden 25 yaşıdnaki Merve Çavdar gözyaşları içinde toprağa verildi.

17 Nisan günü genç kadının cenazesi morgdan alındı. Cenaze önce Erbeyli Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirilerek, helallik alındı. Daha sonra Erbeyli Mahalle Camisi'nde öğle kılınan namazının ardından Çavdar, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Merve Çavdar'ın tabutunun başına kırmızı tülbent konuldu. Baba Muhammet ve anne Semiha Çavdar günlük yevmiyeyle işlerde çalışarak 3 çocuğunun eğitim almasını sağladığı öğrenildi. Merve Çavdar'ın en büyük çocuk olduğu, kız kardeşi Buse Çavdar'ın Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gördüğü, erkek kardeşi Hüseyin Çavdar'ın ise lisede okuduğu öğrenildi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 16:40

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