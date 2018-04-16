Şalama kesimci işçisi kestiği parçanın içinde bulunan yabancı maddenin patlaması sonucu yandığı öğrenildi. Yaralı işçi Bozyaka Hastanesi'ne kaldırıldı. (İzmir/EVRENSEL) Son Düzenlenme Tarihi: 16 Nisan 2018 21:07
Aliağa gemi sökümde iş kazası
16 Nisan 2018 21:01
Aliağa'da bir işçi kestiği parçanın içinde bulunan yabancı maddenin patlaması sonucu yandı. Hastanede tedavi görüyor.
Aliağa Ege Gemi söküm firmasında Hasan Kırdı isimli işçi iş kazası geçirdi.
Şalama kesimci işçisi kestiği parçanın içinde bulunan yabancı maddenin patlaması sonucu yandığı öğrenildi. Yaralı işçi Bozyaka Hastanesi'ne kaldırıldı. (İzmir/EVRENSEL)
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