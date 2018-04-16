Sur ve Hasankeyf için eylem çağrısı

Sur ve Hasankeyf’in herkese ait ortak bir miras olduğunu vurgulayan Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi, yapılacak eylemlere katılım çağrısında bulundu.

Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi, “28 Nisan Sur ve Hasankeyf Küresel Eylem Günü” dolayısıyla dünya çapında düzenlenecek eylem ve etkinliklere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sur ve Hasankeyf’te tarihsel, politik, ekolojik ve kültürel kırımın olduğu vurgulanan açıklamada, “Sur ve Hasankeyf antik kentlerini sahiplenmeye davet ediyoruz” denilerek eylemlere katılım çağrısı yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hasankeyf ve Sur insanlığın ortak mirasıdır, herkese aittir. Dolayısıyla herkesi ilgilendirir. Bu kentlerin yıkımının, taşınmasının ve satışının durdurulması için herkesi sorumluluk almaya ve bu kentleri sahiplenmeye davet ediyoruz. 28 Nisan’da yapılacak tüm eylem ve etkinliklere herkesi katılmaya çağırıyoruz. İnanıyoruz ve biliyoruz ki bu kentlerin yıkımına birçok insan karşıdır. Karşı olduğumuzu ortaya koymanın yolu meşru ve demokratik yollardan Sur ve Hasankeyf’in çığlığına sahip çıkmaktan geçer. Yaşam alanlarının katliamına izin vermeyelim. Ortak tarihe, doğaya ve kültüre sahip çıkalım.” (Batman/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Nisan 2018 18:15

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