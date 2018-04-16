350 bin kişi Katalonya’nın siyasi tutuklularına özgürlük istedi

İspanya’nın Katalonya Özerk Bölgesi’nde halk, cezaevindeki temsilcilerinin serbest bırakılması için gösteri düzenledi.

Barselona’da yaklaşık 350 bin kişi Pazar günü meydanlara akın etti.

Euronews’un haberine göre; ellerinde Katalan bayrakları taşıyan göstericiler, Madrid yönetimine karşı sloganlar attı.

Almanya’da gözaltına alınan ve kefaletle serbest bırakılan eski Katalonya lideri Carles Puigdemont için İspanya Yüksek Mahkemesi 25 yıl hapis cezası istiyor.

Katalonya Ulusal Meclisi (ANC) eski Başkanı Jordi Sanchez ise altı aydır hapishanede bulunuyor.

Katalonya Özerk Bölgesi, düzenlenen referandumun sonucuna uygun olarak tek taraflı bağımsızlık ilan etmiş, İspanya’nın sağcı merkezi hükümeti ise Katalonya yönetimine el koyarak zorla seçim yaptırmıştı. Aralık 2017’deki seçimden yine bağımsızlık yanlısı partiler önde çıkmış ancak hükümetin kurulması ve hükümet başkanının seçilmesi konusunda müdahale devam etmişti. (DIŞ HABERLER)



Son Düzenlenme Tarihi: 16 Nisan 2018 17:59

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