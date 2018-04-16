İsveç Sol Parti: Türkiye’ye silah satışları durdurulmalı

Evrensel'e konuşan İsveç Sol Parti Lideri Jonas Sjöstedt, Türkiye'ye yapılan silah satışlarının ve tüm ödemelerin durdurulmasını gerektiğini söyledi.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç Sol Parti Lideri Jonas Sjöstedt, Türkiye’nin Afrin operasyonu, HDP tutuklamaları ve gazete ve matbaalara el konulması hakkındaki düşüncelerini gazetemize anlattı. Sjöstedt, Türkiye’ye AB ve İsveç’ten yapılan silah satışlarının ve tüm ödemelerin durdurulmasını gerektiğini söyledi.

Türkiye’deki gelişmeleri yakından izlediklerini söyleyen Sjöstedt, “Demirtaş ve Yüksekdağ ile diğer HDP Milletvekillerine açılan davalar temelsiz suçlamalara dayanıyor. Bu davalarla Türkiye’de muhalefet susturulmaya çalışılıyor. Biz milletvekilleri olarak oraya gidiyor ve duruşmaları izliyoruz. Ama İsveç hükümetinin bu hukuksuz davaları kınaması gerekir” dedi.

‘İSVEÇ TAVIR ALMALI’

İsveç hükümetini suskun kalmakla eleştiren Sjöstedt, “Hükümetin her zaman Türk yetkililere HDP’lilere yönelik uygulamaları kabul etmediğini, hukukun temel ilkelerine aykırı olduğunu söylemesi gerekir. Demirtaş, Yüksekdağ ve cezaevlerinde tutulan 5 bin civarında HDP’linin serbest bırakılmasını talep etmesi gerekir” şeklinde konuştu.

Sjöstedt, Kürt ve muhalif medyaya yönelik saldırıları nasıl değerlendirdiği sorusunu “Kürt medyasına son günlerde yapılan saldırıları yakından izliyoruz. Erdoğan özgür medyanın son kırıntılarını da ortadan kaldırmak istiyor. Artık Türkiye’de ifade özgürlüğü olduğundan söz edilemez. Sosyal medyada Afrin ile ilgili paylaşım yapanlar da gözaltına alınıyor. Hem medya hem de sosyal medya tamamıyla susturulmak isteniyor” diyerek yanıtladı.

‘ÖDEMELER DURDURULMALI’

TSK’nin Afrin operasyonuna da değinen Sjöstedt İsveç hükümetinin Türk devletinin Afrin’den geri çekilmesini talep etmesini istediklerini vurgulayan Sjöstedt, İsveç’in Rojava’ya insani yardım yollamasını talep ettiklerini de belirtti.

İsveç ve Avrupa Birliği’nin tüm bu olanlara sessiz kalmalarını Sol Partinin kabul etmediğini dile getirdikten sonra taleplerini “Avrupa Birliği ve İsveç Türkiye’ye silah satıyor. Bu silahlar Kürtler ve muhaliflere karşı kullanılıyor. Her şeyden önce silah satışları durdurulmalı. Türkiye’ye yapılan tüm yardım ve ödemeler durdurulmalı” diyerek sıraladı. Sjöstedt, yakında Selahattin Demirtaş’la görüşmek için yeniden Türkiye’ye geleceğini de ekledi.

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Nisan 2018 17:36

www.evrensel.net