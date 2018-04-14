Fotoğraf: Afganistan Devlet Başkanlığı Basın Ofisi / AA
Afganistan’da seçmen kayıtları başladı
14 Nisan 2018 17:58
Afganis’tan 20 Ekim’de yapılacak milletvekilleri seçimlerine hazırlanıyor. Seçmen kayıtları bugün başladı.
Afganistan'da 20 Ekim'de yapılması planlanan milletvekili seçimleri için bugün seçmen kayıtları resmen başladı.
Devlet Başkanı Eşref Gani ve eşi Rula Gani, başkent Kabil'deki Amani Lisesine giderek kayıtlarını yaptırdı. (AA)Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 18:02
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