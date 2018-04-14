Diyarbakır Silvan'da gözaltına alınan 5 kişiden gazeteci Ferhat Parlak ve Ercan Aşıcı tutuklandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 11 Nisan günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 1'i gazeteci 5 kişi ilçe emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından Ramazan Gemsiz, Eyüp Bakıcı ve Mithat Altaç adli kontrol tedbiri talebiyle, Silvan Mücadele Gazetesi Sahibi Ferhat Parlak ve Ercan Aşıcı ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Mahkeme Parlak ve Aşıcı'nın, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanmasına diğer 3 kişinin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.



Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Parlak, gazetecilik faaliyetinden dolayı tutuklandığını ifade ederek, "Bölgede gazetecilik yapmak suç haline getiriliyor. Ben bu suçu kabul etmiyorum. Her şeye rağmen moralim iyi” dedi. (Diyarbakır/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 09:50

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