ABD Dışişleri Sözcüsü: Duma'daki saldırıdan Suriye rejimi sorumludur

Nauert, 'Duma'daki saldırıdan Suriye rejimi sorumludur. Bu konuda hepimiz aynı fikirdeyiz' dedi ve Rusya'nın 'hikayeleri değiştirdiğini' söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'nin Duma bölgesindeki kimyasal saldırı iddiasına ilişkin saldırıya Suriye Hükümeti'nin gerçekleştirdiğinden emin olduklarını söyledi.

Sözcü Nauert, Rusya'nın, Duma'daki saldırının arkasında İngiltere'nin olduğu yönündeki iddiasını değerlendirdi. "Suriye rejimi sorumludur. Bu konuda hepimiz aynı fikirdeyiz. Rusya bilgi toplayıp bunları değiştiriyor" diyen Nauert, Rusya'nın "hikayeleri değiştirdiğini" söyledi. Heather Nauert, "Rusya bunu daha önce farklı konularda da yaptı. Rusya hikayeleri değiştirir ve bunu tekrar yaptı.'' dedi. "İngiltere'nin bu saldırıyla bir alakası yoktu" ifadesini kullanan Nauert, "Suriye Hükümeti bu saldırıyı gerçekleştirdi." diye konuştu.

Sözcü Nauert, "Elinizde delil var mı?" şeklindeki soruya ise "Evet" yanıtını verdi.

SANDERS: EMİNİZ

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da saldırıyı Suriye rejiminin yaptığı konusunda emin olduklarını söyledi.

Sanders, Duma'daki saldırıyı Suriye rejiminin yaptığından emin olup olmadıklarına ilişkin bir soruya, "Suriye'deki kimyasal silah saldırısından Suriye rejiminin sorumlu olduğu konusunda eminiz; aynı zamanda bu kimyasal saldırıların olmasını engellemekte başarısız olan Rusya'yı da sorumlu tutuyoruz" yanıtını verdi.

'İSTİHBARAT DELİLLERİ AÇIK'

Suriye rejiminin daha önce de benzer kimyasal silah saldırıları yaptığını bildiklerini ve bunlara ilişkin ellerindeki istihbarat delillerinin yeterince açık olduğunu vurgulayan Sanders, ABD'nin ne şekilde karşılık vereceğine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la hem perşembe akşamı hem de cuma sabahı telefonda görüştüğünü hatırlatan Sanders, görüşmelerin içeriğine ise girmeyeceğini belirtti.

Beyaz Saray'da cuma günü öğleden sonra yapılan Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) toplantısına da işaret eden Sanders, Trump'ın ilgili güvenlik bürokrasisi ve ulusal güvenlik ekibiyle çok yakın temas halinde olduğunu aktardı. (AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 02:01

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