Ayşegül Tözeren’den edebiyatta eleştirinin özeleştirisi

Eleştirinin özeleştirisi olur mu? Elbette olur, çünkü eleştirinin özüne doğru yapılacak yolculuktur söz konusu olan.

Dergilerde gazetelerde eleştiri ve edebiyat yazıları yayımlanan Ayşegül Tözeren’in ilk kitabı Edebiyatta Eleştirinin Özeleştirisi adıyla Manos Kitap’tan çıktı. Tözeren, edebiyata eleştirel bir kaynak oluşturacak kitabında daha önce gidilmemiş yönlere gidiyor, keşfedilmemiş olan detayları keşfediyor, eleştiride derine inerek yeni bir farkındalık yaratıyor.

Üstelik sadece edebiyat üzerinden yapmıyor bunu. Yelpazesini geniş tutarak kültürel ve siyasal açılımlara da eğiliyor ve televizyon çağından başlayıp F tipi öykülere, müebbet edebiyattan edebiyatta TOKİ’leşmeye, kitch romanlardan şiirin gelip saplandığı yere keşifler yapıyor.

Eleştiri yaparken, “bir ihtimal daha var!” diyerek yola çıkan Ayşegül Tözeren klişe olarak nitelenen tüm eleştiri unsurlarını yeni, taptaze bir bakış açısıyla ele alıyor. Klişelere saplanıp kalmamak için eleştirinin özüne inmeye, eleştiriyi eleştirmeye ne dersiniz? Gülümseyin, Ayşegül Tözeren edebiyatın selfisini çekti. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 21:55

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