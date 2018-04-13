İzmir Büyükşehir'de TİS eylemi: Başkan Aziz bakiyemiz yetersiz

İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan kamu emekçilerini ilgilendiren toplusözleşme için dört konfederasyondan sendika üyeleri ortak eylem yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan kamu emekçilerini ilgilendiren toplusözleşme için Birleşik Kamu-İş’e bağlı Tüm Yerel-Sen, KESK’e bağlı Tüm Bel-Sen, Kamu-Sen’e bağlı Türk Yerel Hizmet-Sen ve Memur-Sen’e bağlı Bem Bir-Sen birlik oldu. Sendikalar yaptıkları açıklamayla taleplerin hayatı geçmesi için birlikte mücadele edeceklerini duyurdu.

Sabah mesai saati öncesi işyerleri önlerinde yapılan açıklamada, sendikaların ortak talepleri sıralandı: Ücretlerde iyileştirme, ulaşım kartı ve kreş hizmetinin verilmesi ve bütün çalışanların rahatlıkla erişebildiği koşullarda yemek hakkının tesis edilmesi. Açıklamalarda sık sık “Başkan Aziz bakiyemiz yetersiz”, “Toplusözleşme hakkımız engellenemez”, “Ulaşım hakkımız engellenemez”, “Sadaka değil toplusözleşme”, “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları atıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi önündeki basın açıklamasını dört şube başkanı ortak okudu. Ekonomik sıkıntıların faturasının emekçilere ödettirildiği belirtilen açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında çalışan 6 bini aşkın kamu emekçisinin küçülen ekmeklerini büyütebilecekleri bir TİS istediği ifade edildi. 4 sendikanın taleplerinin hayata geçmesi için ortak hareket edeceği kaydedilen açıklamada, “Dört sendika olarak örgütlü-örgütsüz, hangi sendikada olduğundan bağımsız tüm iş arkadaşlarımızı bu haklı ve meşru taleplerimizin arkasında bir arada durmaya ve birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz” dendi. (İzmir/EVRENSEL)

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