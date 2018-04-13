Zuckerberg Avrupa’da da ifadeye çağırıldı

Avrupa Parlamentosu Facebook’taki veri sızıntısıyla ilgili olarak Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’i parlamentoya davet etme kararı aldı.

Avrupa Parlamentosundaki (AP) siyasi gruplar dün yapılan oturumda Yeşiller partili Jan Philipp Albrecht ve Sven Giegold’un Facebook Kurucusu Mark Zuckerberg’in parlamentoya davet edilmesi yönündeki inisiyatifine destek verdi. İki politikacı parlamento başkanı DW Türkçe’nin haberine göre Antonio Tajani’ye yazdıkları mektupta, Zuckerberg’in parlamentonun farklı komisyonlarına davet edilerek veri skandalıyla ilgili soruları yanıtlamasını talep etmişti.

İnisiyatifin öncülerinden Yeşiller partili Albrecht yaptığı açıklamada, “Bütün siyasi grupların bu konuda verdiği geniş destek, Avrupa Parlamentosunun durumu ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor. Zuckerberg güvenilirliği korumak için AP milletvekillerinin karşısına çıkmak zorunda” dedi.

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AP Başkanı Tajani Zuckerberg’i mart ayında Avrupa Parlamentosuna davet etmişti. Tajani’nin sözcüsü yazılı olarak yapılan bu davete şu ana dek bir yanıt gelmediğini belirtti. Tajani Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sayın Zuckerberg’in bizim sorularımızı da yanıtlamaya hazır olduğunu ve Avrupa vatandaşlarına karşı da kendisini sorumlu hissettiğini göstermesini umut ediyoruz” dedi.

AB Komisyonunun Adaletten Sorumlu Üyesi Vera Jourova, Facebook’un konuyu soruşturan Avrupalı uzmanlarla sınırsız iş birliği yapmak zorunda olduğunu vurguladı.

Mark Zuckerberg 87 milyon Facebook kullanıcısına ait verilerin İngiliz veri analiz firması Cambridge Analytica’nın eline geçmesiyle ilgili olarak bu hafta ABD Kongresinde ifade vermişti. Salı günü Senato, çarşamba günü ise Temsilciler Meclisinde ifade veren Zuckerberg, “Sorumluluğumuzu yeterince kapsamlı bir biçimde dikkate almadık ve bu büyük bir hataydı. Bu benim hatamdı ve çok üzgünüm” diye konuşmuştu. Zuckerberg Facebook’u kurduğu ve yönettiği için olup bitenlerde sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirtmişti.

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