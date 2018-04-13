‘Hekimlerin sorunlarına sahip çıkmak için adayız’

Demokratik Katılım Grubu, 15 Nisan’daki Denizli Tabip Odası seçimleri öncesi yönetime aday olacaklarını belirtti.

15 Nisan’da yapılacak Denizli Tabip Odası seçimleri öncesi yönetime aday olan Demokratik Katılım Grubu, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenledi.

Grup adına açıklama yapan Dr. Murat Kutlu Demokratik Katılım Grubu olarak, bağımsız, demokratik, şeffaf, birleştiren ve mücadeleci değerlerde bir araya geldiklerini belirterek; “15 Nisan’da yapılacak Denizli Tabip Odası genel kurulunda kadın hekimlerimizin çoğunlukta olduğu genç, dinamik ve etkin adaylarımızla yönetime talibiz “ dedi.

Hekimlerin sorunlarına sahip çıkmalarının yanında kendilerini ifade edecekleri kültürel ve sanatsal faaliyetleri ve sosyal buluşmaların geliştirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu ifade eden Kutlu şöyle konuştu; “Özel hastaneler, kamu hastaneleri, acil servisler, aile sağlığı merkezleri ve işyerleri gibi hekimlerin görev yaptığı her kurumda yaşanan sorunları çözmek için; sağlık alanında yaygınlaşan şiddeti durdurmak için; sağlığın piyasalaşmasına, ticarileşmesine, istismar edilmesine engel olmak ve halkımızın doğru, bilimsel güncel tanı ve tedavi yöntemlerine ulaşması için; toplum sağlığı ilkelerinden taviz vermeden çalışmak, halkın temel sorunlarına duyarlı bir Türk Tabipleri Birliği için Denizli Tabip Odası yönetim kurullarına Demokratik Katılım Grubu olarak adayız “ dedi.

Açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kutlu, şehir hastanelerine ilişkin:” Şehir hastaneleri hem sağlık hizmeti alacak vatandaşlar hem de hizmet verecek doktorlarımız açısından sıkıntı yaratacak. Bu sorunlara ortak çözümler üretmek için çalışacağız” ifadelerine yer verdi. (Denizli /EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 16:00

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