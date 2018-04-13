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Benzine bu gece yarısı 16 kuruş zam geliyor
13 Nisan 2018 09:44
Benzinin litresine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 16 kuruş zam geliyor.
Motorinin ardından benzine de bu gece yarısı 16 kuruş zam geliyor.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada,
"14.04.2018 cumartesi günüden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 16 kuruş fiyat artışı beklenmektedir" denildi.
Böylece İstanbul'da litresi 5,94 lira olan benzin 6 lirayı aşmış olacak. (HABER MERKEZİ)Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 10:15
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