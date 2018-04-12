Polisten EMEP yöneticisine: Gürkan’ın açıklamasını neden paylaştın?

Gözaltına alınan EMEP Ankara İl Yöneticisi Rüstem Kahraman'a, polis, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan'ın açıklamasını neden paylaştığını sordu.

Birkan BULUT

Ankara

Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınan Emek Partisi Ankara İl Yöneticisi Rüstem Kahraman ve Polatlı İlçe Yöneticisi Özlem Boyraz Özel, dün serbest bırakıldı. “Terör örgütü propagandası” yapmakla suçlanan Kahraman’ın Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan’ın Afrin harekatı ile ilgili açıklamasını paylaşması suç olarak gösterildi.

“Terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü propagandası yapmak” ile suçlanan Özel’e ise üyesi olduğu Emek Partisinin barışı savunduğu açıklamalarını paylaştığı gerekçesiyle sorular soruldu.

Yine Aydın Çubukçu tarafından yazılan “Bizim ‘68”, Nihat Behram’ın yazdığı “Darağacında Üç Fidan”, Tarkan Tufan’ın yazdığı “Bir devrimcinin portresi Mahir Çayan”, Mustafa Yalçıner’in yazdığı “Arap Dünyası’nda Ayaklanma nedenler-olasılıklar-sonuçlar” kitaplarında yer alan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Mahir Çayan’ın anıları, fotoğrafları ve yazdıkları da suç olarak gösterildi.

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 19:02

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