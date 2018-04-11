Yozgat'ta şeker fabrikası işçilerinden 'kadro' eylemi

Yozgat Şeker Fabrikasında çalışan taşeron işçiler, kadro talebiyle fabrika önünde eylem düzenledi. İşçiler, 'kadro beklerken işsiz kalacağız', 'şeker çalışanı üvey evlat mı', 'hani kimse mağdur olmayacaktı' sloganlarıyla hükümete tepki gösterdi.

Burada işçiler adına konuşan Adnan Gözübüyük, kendilerine kadro sözü verilmesine rağmen, yayınlanan 696 sayılı KHK ile büyük bir şok yaşadıklarını söyledi. Kadro alamadıklarını belirten Gözübüyük, “Bütün bunların üzerine Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi haberleri ile bir kez daha yıkıldık. Bizler 12 ay sürekli çalışan ve KİT'lere kadro verilmemesinden dolayı mağdur edilen Yozgat Şeker Fabrikasında 111 diğer özelleşen 14 şeker fabrikalarında ise toplam bin 675 kişiyiz. Başbakanımız ve hükümet yetkilileri fabrikalarla ilgili açıklamalar yapıyor ancak bu açıklamaların hiçbirinde taşeron işçilerinin adı geçmiyor. 'Çalışanlar mağdur edilmeyecek' denildiği halde bizleri hiç kimse görmüyor ve duymuyor. Bizim de bakmakla yükümlü olduğumuz ailelerimiz, çocuklarımız, gelecekle ilgili hayallerimiz var ama bunların hepsi bir çırpıda silinip atılıyor. Madem, 'çalışanlar mağdur olmayacak' deniliyor, o zaman bir milyon taşerona verilen kadroya bizlerin de dâhil olmasını istiyoruz” dedi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 21:20

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