Kırmanckî (Zazaki) lehçesinde yayınlanan Vate dergisinin 55. sayısı çıktı.

Üç ayda bir Kürtçe’nin Kırmanckî (Zazaki) lehçesinde yayınlanan Vate dergisinin yeni sayısı okurlarla buluştu. Uğur Sermiyan, Dersim’deki isimlendirmeler üzerine yürüttüğü tartışmayı bu sayıda da devam ettirdi. Yazar Munzur Çemî Kırmanckî’deki bazı kelimelerin etimolojisini incelerken, Haydar Diljenî’nin yaklaşık 28 yıl önce Elazığ’ın Maden ilçesindeki Kırmanckî bir kadın Bêzarda Kelelîyon’la yaptığı röportaj ilk defa gün yüzüne çıktı. Röportajda Kelelîyon, Maden çevresindeki Kırmanckî kültürü ve adetleri üzerine bilgiler sunuluyor.

‘SEHER’ KİRMANCKÎ’DE

Yazar Seyidxan Kurij geçen yıl yayımlanıp büyük ilgi gören Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “Seher” adlı öyküsünü Kırmanckî’ye çevirdi. Pınar Yıldız “Güvercin” hikayesini okuyucuya sunarken, Yazar Mehmûd Nêşite “Xerîbî/Yabancı” başlıklı portreyi kaleme aldı. Harûn Bozkurt ise Kırmanckî lehçesiyle eserleri yayımlanan kadınların portrelerini derledi. Bunlarla birlikte dergide bir çok makale, öykü ve şiir yer alıyor.

VATE HAKKINDA

1996 yılında Kürtçenin Kırmanckî (Zazaki) lehçesinde yazan çizen bir grup Kürt İsveç’in Stockholm kentinde toplanarak Vate Grubunu oluştururlar. Grup, 1997 yılında Kırmanckî lehçesiyle Vate dergisini çıkarmaya başladı. 2000’li yıllardan itibaren Türkiye’de de yayımlanıyor. En uzun ömürlü Kırmanckî dergi olan Vate’yi hazırlayan grup her toplantısında Kırmanckî terimler üzerine tartışmalar yürütüyor. Geçen sene Duhok’ta yapılan toplantıda Kırmanckî’de belediyecilik, sağlık ve medya terimleri tartışılmıştı. Detaylı bilgi ““ adresinden alınabilir. (İstanbulEVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 14:27

www.evrensel.net