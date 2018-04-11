Gazeteci Filiz Zeyrek için sosyal medya eylemi

TGS Kadın ve LGBTİ Komisyonu’nun çağrısıyla, 12 gündür gözaltında olan JinNews Muhabiri Filiz Zeyrek için sosyal medya eylemi başlatıldı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ Komisyonu’nun çağrısıyla gözaltında bulunan JinNews Adana Muhabiri Filiz Zeyrek için sosyal medya üzerinden eylem başlatılacak. 30 Mart tarihinde Adana'da birçok eve eş zamanlı düzenlenen baskınlarda gözaltına alınarak Adana Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan Zeyrek'in neyle suçlandığı dahi bilinmiyor.



“Bu gözaltı zulmü bir an önce son bulsun, Filiz Zeyrek serbest bırakılsın” diyen kadın gazeteciler, saat 13.00’te Twitter’da "#FilizZeyrekGazetecidir" hashtagiyle eylem başlattı. (MA)

İçimizden biri: Filiz Zeyrek

Gazeteci Zeyrek günlerdir gözaltında ama suçlama belli değil

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 13:32

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