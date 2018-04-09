Gazeteci Zeyrek günlerdir gözaltında ama suçlama belli değil

Adana'da 30 Mart günü gözaltına alınan Gazeteci Filiz Zeyrek ile birlikte bulunan 30 kişinin suçlaması hala bilinmiyor.

Adana'da 30 Mart günü birçok eve eş zamanlı yapılan baskınlarda göz altına alınan JinNews Muhabiri Filiz Zeyrek ile 1’i çocuk ikisi kadın olmak üzere 30 kişi 10 gündür ne ile suçlandığını bilmeden Adana emniyetinde gözaltında bekletiliyor. Operasyonun ne için yapıldığı bilinmezken 10 gündür Zeyrek’e tek bir soru dahi sorulmadı. Dosyada hâlâ kısıtlama kararı olduğunu ifade eden Zeyrek’in Avukatı Beyhan Günyeli, “Kısıtlama nedeniyle avukatı olarak dosya içeriğini göremiyoruz. Ne için tutulduğu konusunda bizim de bilgimiz yok, kendisi de ne ile suçlandığını bilmiyor. Önümüzdeki günlerde ifadesinin alınmasını bekliyoruz” dedi.

Adana’da sosyal medya operasyonu: Gazeteci Filiz Zeyrek gözaltında

FİLİZ ZEYREK KİMDİR?

JinNews’in Çukurova muhabiri olan Filiz Zeyrek 1996’da Batman Hasankeyf’e bağlı Karaköy’den ekonomik zorluklar ve savaş nedeniyle ailesiyle Adana’ya göç etmek zorunda kaldı. Çocukluğundan itibaren uzun süre tarlada, markette, dönercide ve çeşitli alanlarda işçilik yaptıktan sonra gazetecilik yapmaya başladı. Çocukken öğretmensiz köy okulunda eğitimi yarım kalan Zeyrek, evin keçilerine çobanlık yaptığı yıllarda taş üzerinde kömür ile birleştirmeye çalıştığı harfleri muhabir olduktan sonra kendisi gibi emekçi kadınları, ve göçe zorlanmış hayatları anlatmak için kullandı. Gözaltında bulunan Zeyrek’in o haftaki gündeminde tarım işçisi kadınlar ve mülteci işçi kadınlar vardı. (Adana/EVRENSEL)

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

İçimizden biri: Filiz Zeyrek

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Nisan 2018 15:13

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