'Cezaevinde işkence' de özel yaşammış!

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, 'TBMM Başkanı İsmail Kahraman, işkenceyi örtbas etmeyi, kendisine görev edindi' tepkisini gösterdi.

Tekirdağ 1 No'lu T Tipi Cezaevi'nde yaşanan işkenceye ilişkin sorular da TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın engeline takıldı. Kahraman, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın işkence iddialarına ilişkin sorularını "Özel yaşama dair soru soramazsınız" diyerek iade etti.

‘İŞKENCECİLER KORUNUYOR’

Kahraman'a tepki gösteren Barış Yarkadaş, "Bu cevapla birlikte, işkencenin özel yaşam kapsamında değerlendirildiğini gördük. İktidar, İşkence yapanlara adeta kol kanat geriyor" dedi.

Yarkadaş, iade edilen soru önergesine ilişkin yaşananları şöyle anlattı:

"26 Şubat 2018 tarihinde, Tekirdağ 1 No'lu T Tipi Cezaevi'nde, İnfaz Koruma Memuru 50 görevli koğuşlara giriyor. Bu sırada, Umut Abay, Ali Ülgu, Hakan Karabey, Mert Avcı ve İsmail Kara yere yatırılıyor. Tutukluların el ve ayakları bağlanıyor. Umut Abay, daha sonra süngerli odaya götürülüyor ve burada elleri bağlı bir şekilde bekletiliyor. Bu sırada el ve ayaklarında uyuşma başlıyor. Kafasına tekme yediği için baş bölgesinde ağrı hissediyor. Yaklaşık 1.5 saat sonra ise odadan çıkarılıyor."

‘HÜCREDE 6 SAAT TUTTULAR’

Ali Ülgu'nun da aynı muameleye maruz kaldığını belirten CHP'li Yarkadaş, "Ali Ülgu ise süngerli odada tam 6 saat tutuluyor. Elleri ve kolları uyuşuyor. Hücredeki bekletildiği sırada ihtiyaçlarını da gideremiyor" dedi.

Aynı operasyonda hücreye atılan Hakan Karabey, Mert Avcı ve Karip Polat'ın da vücutlarında morarmalar olduğunun tespit edildiğini belirten Yarkadaş, "İşkencenin münferit değil sistematik bir hale dönüştüğü görülüyor" diye konuştu.

SORULARI BEĞENMEDİ!

Cezaevinde yaşanan işkencenin, o gün görüşe giden Avukat Ezgi Çakır'ın müvekkillerinden öğrenerek ailelere haber vermesi sonucu ortaya çıktığını belirten Yarkadaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Aileler durumdan haberdar olunca konuyu bana aktardılar. Hemen bir soru önergesi hazırladım ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yanıtlaması istemiyle meclis başkanlığına yolladım. O günden bugüne de cevap beklemeye koyuldum... Ben işkence yapanlardan hesap sorulduğuna dair bir cevap beklerken, tam tersi oldu. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bu sabah sorularımı geri yolladı."

GARİP GEREKÇE...

CHP'li vekil, sorularının geri gönderilmesine ilişkin gerekçeyi ise şöyle özetledi:

"Cezaevinde yaşanan işkenceyi ayrıntılarıyla anlatmış ve 'Sorumlulardan hesap sordunuz mu? İşkence iddialarını araştırdınız mı?' demiştim. Kahraman sekiz soru bulunan önergemi, iç tüzüğün 96. maddesini gerekçe göstererek iade etti. Kahraman'a göre, yönelttiğim sorular, 'kişisel görüş ileri sürüyor'muş... Ve sorduğum sorular, özel yaşama dairmiş... Evet, iade gerekçesinde aynen bunlar yazıyor... Gerekçede, 'özel yaşama ilişkin konuları soramazsınız' diye yazıyor. Bu cevap, işkencenin üzerine gitmek yerine, işkence yapanı korumak, kollamak ve teşvik etmektir."

‘ÜSTÜNÜ ÖRTÜYOR’

Kahraman'ın içinde 'işkence ve kötü muamele' geçen tüm önergelerini geri gönderdiğini belirten Yarkadaş, "Bu tutumu sistematik bir hale dönüştü. AKP döneminde yaşanan hiçbir işkence vakasını kayıtlara geçirtmek istemiyor. İşkencenin üstünü örterek, gerçekleri saklayabileceğini sanıyor. Oysa ki işkence buz gibi ortada ve canları yakmaya devam ediyor" dedi.

HÜCREDE TEK BAŞINA

Yarkadaş, yaptığı açıklamada, bir süre önce Silivri Cezaevi'ne konulan 20 yaşındaki Süleyman Şahin Elektrik adlı gencin neden tek başına hücrede tutulduğunu TBMM gündemine taşıdığını da dile getirdi. Yarkadaş, cezaevlerinde yaşanan sorunlara ilişkin her gün onlarca şikayet mektubu aldığını da söyledi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 13:24

www.evrensel.net