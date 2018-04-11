Endonezya'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 100'ü aştı

Endonezya’da Batı Cava ve Cakarta eyaletleri başta olmak üzere sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ü aştığı açıklandı.

Endonezya’da son 11 günde sahte içki nedeniyle 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Emniyet Genel Müdürü Yardımcısı Muhammad Syafruddin, Batı Cava ve Cakarta eyaletleri başta olmak üzere sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ü aştığını belirtti.

Syafruddin, "Endonezya'daki tüm emniyet müdürlerine, üreticiler, dağıtıcılar ve satıcılardan, alkol ile ölümcül kimyasalları karıştırma fikri olan herkesi açığa çıkarıp bu hadiseleri sona erdirmeleri talimatını verdim." dedi.

Laboratuvar testleri, Cakarta'da düzenlenen baskınlarda ele geçirilen kaçak içkilerde metanol olduğunu ortaya koydu.

Batı Cava Polis Sözcüsü Trunoyudo Wisnu Andiko, dün yaptığı açıklamada, bu ay içinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya çıktığını belirtmişti.

Cakarta'da ve çevre şehirlerde son 1 haftada sahte içki içtikleri tespit edilen 31 kişinin öldüğünü aktaran Andiko, Batı Cava bölgesinin üç farklı yerinde aynı sebeple ölenlerin sayısının 45'e yükseldiğini kaydetmişti.

Bandung kenti yakınlarındaki Cicalengka'da 90'dan fazla kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaşan Andiko, güvenlik güçlerinin, sahte içki ürettikleri ya da sattıkları şüphesiyle 7 kişiyi gözaltına aldığını bildirmişti.

Cicalengka'daki bir hastanenin doktoru, hastaların nefes darlığı, mide bulantısı, bilinç kaybı ve bulanık görme şikayetiyle hastaneye geldiğini söylemişti.

Cakarta'da sahte içki satan yerlere düzenlenen polis operasyonlarında 4 kişi gözaltına alınmıştı. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 11:40

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