Aileler Davutpaşa patlaması için adalet istedi

Davutpaşa patlamasında yaşamını yitiren işçilerin aileleri adalet istiyor. Yerel mahkeme kararını cezaları az buldukları için temyiz eden aileler, Yargıtayın cezaları daha da azaltan kararına tepki gösterdi. Yargıtay kararı üzerine görülen ilk duruşma öncesi açıklama yapan aileler, mahkemeyi verdiği kararda direnmeye, ceza almayan sorumlulara da ceza vermeye çağırdı.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma öncesi aileler adına açıklama yapan Arzu Cesur, 2008’de 21 işçinin can verdiği katliam sonrası yaşananları aktardı. Yerel mahkemenin ancak 6.5 yıl süren yargılamanın ardından karar sürecini tamamladığı bilgisini veren Cesur, İstanbul Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürü Atakan Tanış ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın beraat ettirildiğini hatırlattı.

Cesur, “Yargıtay kararına karşı mahkemenin önceki kararında direnmesini talep edeceğiz ve Anayasa Mahkemesi, AİHM dahil olmak üzere her türlü yargı yolunu sonuna kadar kullanacağız. Mahkeme hem belediye yetkililerinin görevlerini ihmal ettiğini tespit edip, hem de 21 insan bu ihmaller neticesinde hayatını kaybetmemiş gibi karar verdi. Kabul etmeyeceğiz” dedi. Cesur tüm sorumlulara ceza verilmesini istedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 17:41

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