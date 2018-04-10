İzmir'de vincin devrilmesiyle bir işçi ağır yaralandı

İzmir'de vinç operatörlüğü yapan 25 yaşındaki Eren Bulut, vincin devrilmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.

İzmir Menemen’de bir inşaat sahasında vincin devrilmesi sonucu Vinç Operatörü Eren Bulut ağır şekilde yaralandı. Çiğli Bölge Araştırma Hastanesinde olan 25 yaşındaki Bulut’un, beyin travması geçirdiği öğrenildi.

Menemen’de inşaat sahasında 3 tonluk örümcek denen beton pompasını taşıyan vincin halatı koptu. Vinç operatörü Eren Bulut, dengesini kaybederek yıkılan vincin diğer binalara çarpmasını engellemeye çalışırken ağır yaralandı. Bulut’un çalışma arkadaşları kopan halatın uygun halat olmayabileceğini söylüyor. Ayrıca arkadaşları, vinç kiralama şirketinin vinci kurduktan sonra Makina Mühendisleri Odasına denetim yaptırıp yaptırmadığının da incelenmesini istiyor.

Yaklaşık 6 yıldır vinç operatörlüğü yapan evli olan Bulut’un, aynı zamanda Kule Vinç Operatörleri Derneği Ege Bölgesi Kurucu Üyesi olduğu öğrenildi. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 15:07

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