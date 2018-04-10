CHP 16 Nisan'da oturma eylemine başlıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) referandumun yapıldığı 16 Nisan'da 81 ilin kent merkezlerinde oturma eylemi yapacak.

CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) OHAL’in kaldırılması için eylem kararı alındı. CHP’liler 16 Nisan referandumunun yıldönümünde “OHAL değil demokrasi istiyoruz” sloganıyla 81 ilin kent merkezinde saat 12.00’de bir saat oturma eylemi yapacak.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan ve yaklaşık 5 saat süren MYK toplantısında Suriye, Rusya, İran ve ABD çerçevesinde Ortadoğu sorunu ele alındı. Ekonomideki gelişmelere ilişkin de bir sunumun yapıldığı toplantıda, Kılıçdaroğlu’nun “Özellikle borç ve faizle ilgili araştırma yapılsın ve bir rapor hazırlansın” talimatı verdiği belirtildi.

MYK’da 16 Nisan referandumunun yıldönümünde “OHAL değil demokrasi istiyoruz” sloganıyla 81 ilin kent merkezinde saat 12.00’de bir saat oturma eylemi yapılması ve ortak bildiri okunması kararı alındı. Yapılacak eylemlerin koordinasyonu için Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba görevlendirildi.

MYK’de AKP-MHP’nin hazırladığı ittifak yasasında seçim güvenliğini ilgilendiren maddelerin AYM’ye götürülmesi kararı da alındı. Başvurunun kısa sürede yapılması kararlaştırıldı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 09:56

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