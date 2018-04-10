Süper Lig'de küme düşen ilk takım Karabük oldu
10 Nisan 2018 00:46
Süper Lig'de Gençlerbirliği'nin sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmesiyle Karabükspor'un küme düşmesi kesinleşti.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği'nin sahasında Galatasaray'ı 1-0 yenerek puanını 30'a yükseltmesiyle Süper Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu.
Kardemir Karabükspor'un küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşti. 12 puanı bulunan Karabükspor, tüm maçlarını kazansa ve Gençlerbirliği de 6 maçını kaybetse puan farkını kapanıyor ancak ikili averajda Gençlerbirliği üstün olduğu için küme düşen yine Karabükspor oluyor.
28 puanlı Konyaspor ve Osmanlıspor da kalan 6 maçında 2'şer puan aldıklarında 30 puana yükseliyorlar. Burada ise puanların 3 veya 4 takım arasında eşit olma ihtimali doğuyor. Ancak bu ihtimallerde de Karabükspor küme düşmüş oluyor. (SPOR SERVİSİ)Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 00:52
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