Süper Lig'de küme düşen ilk takım Karabük oldu

Süper Lig'de Gençlerbirliği'nin sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmesiyle Karabükspor'un küme düşmesi kesinleşti.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği'nin sahasında Galatasaray'ı 1-0 yenerek puanını 30'a yükseltmesiyle Süper Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu.

Kardemir Karabükspor'un küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşti. 12 puanı bulunan Karabükspor, tüm maçlarını kazansa ve Gençlerbirliği de 6 maçını kaybetse puan farkını kapanıyor ancak ikili averajda Gençlerbirliği üstün olduğu için küme düşen yine Karabükspor oluyor.

28 puanlı Konyaspor ve Osmanlıspor da kalan 6 maçında 2'şer puan aldıklarında 30 puana yükseliyorlar. Burada ise puanların 3 veya 4 takım arasında eşit olma ihtimali doğuyor. Ancak bu ihtimallerde de Karabükspor küme düşmüş oluyor. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 00:52

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