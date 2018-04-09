Koçerler yaylalarından indirildi

Şırnak'ta 58 bölge 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildikten sonra yasaklanan Cudi ve Gabar dağlarındaki operasyon 5’inci gününe girdi.

Şırnak Valiliği tarafından geçtiğimizi günlerde 58 bölge “Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildikten sonra yasaklanan Cudi ve Gabar dağlarındaki askeri operasyon 5’inci gününe girdi. 19 Nisan tarihine kadar yasaklanan bölgelerde başlatılan askeri operasyona binlerce asker ve korucu katılıyor.

MA’nın haberine göre; Cudi Dağı’nın Şırnak’ta kalan bölgesinde bulunan alanlarda yaylalara çıkan koçerlerin askerler tarafından yaylalardan indirildiği öğrenildi. Binlerce hayvan sahibi koçerlerin sayısı hakkında herhangi bir bilgi elde edinilemedi. Yaylalardan indirilen koçerlerin, kent merkezlerine daha yakın yerlere yerleştiği bildirildi.

KÖYLÜLER DE ENGELLENDİ

Operasyondaki askerlerin, Cudi Dağı eteklerinde bulunan Cifanê köyü sakinlerini, geçim kaynakları olan tarlalarından da uzaklaştırdığı aktarıldı. Dün bağ ve bahçelerini sürmeye giden köy sakinleri askerler tarafından, “yasaklı bölge” gerekçesiyle engellendi. Büyük bir alanı kapsayan arazilerini süremeden geri dönen yurttaşlar ve bölgede konuşlanan askerler görüntülere de yansıdı. (ŞIRNAK)

Fotoğraf: AA

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Nisan 2018 19:33

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