Urfa’da ihmal 6 aylık bebeği öldürdü iddiası

6 aylık Miray İşler, bronşit şikayetiyle önceki gün Eyyübiye’deki Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürüldü. Acil serviste görevli doktor “Benim branşım değil” diyerek aynı hastanedeki uzman doktora yönlendirdi.

Kontrolleri yapılan hasta bebek daha sonra polikliniğe yatırıldı. Gözlem altındaki bebeğe hemşireler tarafından iğne yapıldığını belirten baba Mehmet İşler, iğneden sonra çocuğunun sürekli ağladığını söyledi. İddiaya göre, poliklinikte görevli hemşireler durumu telefonla doktora bildirdi ancak doktor bir türlü gelmedi.

Yaklaşık 4 saat doktor beklediğini söyleyen baba İşler, çocuğunu kendi aracıyla 45 dakika mesafedeki Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Ancak burada yoğun bakıma alınan Miray bebek için artık geç kalınmıştı.

Çocuğunun ölümüyle ilgili Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde gazetecilere açıklama yapan baba Mehmet İşler, çocuğunun ihmal sonucu öldüğünü söyleyerek, doktor hakkında suç duyurusunda bulunacağını dile getirdi. İşler, “Gereken cezanın verilmesini istiyorum” dedi. (Urfa/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Nisan 2018 18:46

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