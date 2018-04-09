İstanbul Barosu’ndan Av. Nazan Moroğlu’ya ödül

Avukat Nazan Moroğlu, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu tarafından verilen Mahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödülü'nün sahibi oldu.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu’nun 2005 yılında oluşturduğu ve gelenekselleştirdiği Mahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödülü, bu yıl kadın hakları savunucusu Av. Nazan Moroğlu’ya verildi.

İstanbul Barosu’nun 140. kuruluş yıldönümü ve 5 Nisan Avukatlar Günü kutlamaları çerçevesinde 8 Nisan Pazar günü Baro Merkez Bina Konferans Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, Mahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödülü’nün gerekçesi hakkında kısa bilgi verdi.

Durakoğlu, Yönetim Kurulu’nca yapılan değerlendirme sonucu bu yıl ödülün Av. Nazan Moroğlu’ya verilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. Nazan Moroğlu’nun yıllardır toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir biçimiyle de olsa sağlanmasına yönelik olarak çok özgün, çok özverili çalışmalar yaptığını, neredeyse hayatının çok büyük bir bölümünün böylesi bir çabaya adanmış durumda olduğunu söyledi.

Durakoğlu şöyle devam etti:

“Mahmut Esat Bozkurt, özellikle de Medeni Kanun’un yapımı konusunda ona çağdaş bir veçhe verilmesi ve Türkiye’nin çağdaş hukuka sahip olması konusunda özel çalışmaları olan bir bakan idi. Bozkurt-Lotus davasıyla da tanınmıştı. Dolayısıyla Medeni Kanun’un yapılması ile başlayan bir süreçte onun çağdaşlaşmasına katkı veren bir ismin, şimdi aradan yıllar geçtikten sonra toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda özel çabalar gösteren bir isimle birleşmiş olmasının çok anlamlı olduğunu düşündük. Bu nedenle Nazan Moroğlu’ya böyle bir ödül vermiş olacağız”. (İstanbul/EVRENSEL)

Fotoğraf: İstanbul Barosu

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Nisan 2018 16:09

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