Hapishaneye ‘esinti’ yollamak yasak

Tutuklu gazeteci Ziya Ataman, Adil Okay’ın 'Hapishanelere Esinti Yollayalım' kitabının içeriye girmesine izin verilmediğini bildirdi.

Van Hapishanesi, Şair ve Yazar Adil Okay’ın ‘Hapishanelere Esinti Yollayalım’ adlı kitabının mahpuslara verilmesine izin vermedi.

Okay, kitabının, “Görülmüştür” mührü taşıyan ve diğer hapishanelerden kendisine gelen mektuplardan hazırlandığını açıkladı:

“Yani kitabımı oluşturan mektuplar, başka hapishanelerin okuma/eğitim komisyonlarının denetiminden geçerek ve üzerine devlet mührü (görülmüştür) vurularak bana yollanmıştı. Yazılanların gerçekliği bu mühürle tescil edilmişti.”

Bianet’in haberine göre Adil Okay ayrıca, kitaplarının yasal yayınlar olduğunu, Kültür Bakanlığından ISBN numarası taşıdığını ve bandrollü olarak kitapevlerinde satıldığını da ekledi.

Adil Okay’ın son romanı “Arkası Yarın / Bir Ayrılık Hikayesi” de Bafra Hapishanesi idaresince “müstehcen” bulunarak, cezaevine alınmamıştı. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: Evrensel

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Nisan 2018 15:29

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