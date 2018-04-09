Avro ilk kez 5 TL'yi aştı, dolar 4,07 TL ile yeni rekor düzeyine çıktı

Küresel piyasada değer kaybeden dolar iç piyasada 4,0757 TL ile yeni tarihi rekor düzeye çıkarken avro ilk kez 5TL'yi aşarak 5.0022 liraya çıktı.

Ticaret savaşı endişeleriyle küresel piyasada değer yitiren dolar, iç piyasada 4.0757 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı. Avro ise Türkiye tarihinde ilk kez 5.0 lirayı aşarak 5.0022 liraya kadar çıktı.

Dolar geçen hafta 4,0620 TL ile rekor kırmıştı. Doların küresel piyasalarda zayıflamasıyla avro/dolar paritesi, geçen haftaya göre yüzde 0,06 düşüşle 1,2276 değerine çekildi.

BORSA HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 688,02 puan ve yüzde 0,60 yükselişle 115.425,57 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,44 ile finans kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,02 ile sigorta oldu.

Cuma günü ABD'de açıklanan istihdam raporunun ardından gerileyen döviz kurlarından bulduğu destekle 115.300 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, kapanışa yakın etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 114.737,54 puandan tamamladı. (EKONOMİ SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Nisan 2018 13:12

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