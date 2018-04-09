Utah Jazz, Play-Off’u garantiledi

NBA’de Doğu Konferansı’nda Play-Off’un tüm katılımcıları belirlenirken Batı Konferansı’nda yarış sürüyor.

Utah Jazz, Los Angeles Lakers’ı deplasmanda 112-97 yenerek Play-Off’a katılmayı garantileyen dördüncü Batı takımı oldu.

Jazz, bu galibiyetle 80. maçında 47. galibiyetini aldı. Konferansta New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs ve Oklahoma City Thunder’ın 46, Minnesota Timberwolves ve Denver Nuggets’ın 45 galibiyeti bulunuyor. Bu 5 takımdan biri Play-Off resminin dışında kalacak. Şu anda bu takım Denver Nuggets. Nuggets ayrıca fikstürü en zor takım olarak dikkat çekiyor.

BATI’DA PLAY-OFF YARIŞI

Takımların kalan maçlardaki fikstürü ise şu şekilde;

Pelicans - Los Angeles Clippers (deplasman), San Antonio Spurs.

Spurs - Sacramento Kings, New Orleans Pelicans(deplasman).

Thunder - Miami Heat (deplasman), Memphis Grizzlies.

Timberwolves - Memphis Grizzlies, Denver Nuggets.

Nuggets - Portland Trail Blazers, Minnesota Timberwolves(deplasman).

76’ERS’TAN ÜST ÜSTE 14. GALİBİYET

Gecenin maçlarında Doğu üçüncüsü Philadelphia 76’ers, Dallas Mavericks’i 109-97 yendi ve üst üste 14. kez kazandı. Doğu beşincisi Indiana Pacers, Charlotte Hornets’i deplasmanda 123-117’yle geçti. Aynı konferansın ikincisi Boston Celtics, Atlanta Hawks’a 112-106 kaybederken lider Toronto Raptors, Orlando Magic’i 112-101 mağlup etti.

Son şampiyon Golden State Warriors, Phoenix Suns’ı 117-100 yendi ve 81. maçında 58. galibiyetini elde etti. Sezonun en kötü takımlarından Memphis Grizzlies ise Detroit Pistons’ı 130-117 mağlup etti. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Nisan 2018 11:27

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